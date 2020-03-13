 

Facebook и Twitter удалили около 300 «связанных с Россией» аккаунтов

13.03.2020, 7:28, Новости дня

Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении из-за «вмешательства в американские выборы» около 300 страниц и аккаунтов, якобы связанных с Россией.

В Twitter заявили об удалении «71 аккаунта, действующего из Ганы и Нигерии, которые мы можем надежно связать с Россией». В компании утверждают, что с помощью этих аккаунтов предпринимались попытки «сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права», передает РИА «Новости».

В Facebook, в свою очередь, заявили об удалении «49 аккаунтов в Facebook, 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram за вовлеченность в иностранное вмешательство». Компания также утверждает, что этими аккаунтам управляли «в Гане и Нигерии от имени отдельных лиц в России».

Напомним, а феврале социальная сеть Facebook опубликовала заявление о пресечении «операции» РФ против Украины. Тогда были удалены 78 аккаунтов, деятельность которых руководство соцсети сочло «скоординированным иностранным вмешательством».

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что обоснованность блокировки ряда русскоязычных аккаунтов в Facebook вызывает большие сомнения.



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