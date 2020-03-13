 

Помпео объяснил смысл санкций США против «дочки» Роснефти

13.03.2020, 7:28, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против швейцарской структуры Роснефти – TNK Trading International S.A. (TTI).

По словам Помпео, Соединенные Штаты «ввели санкции с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров».

«Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет Роснефть для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию», – написал Помпео в своем Twitter.

В четверг управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики.

18 февраля США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. В МИД подчеркнули, что санкции не смогут повлиять на позицию РФ в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.

Роснефть назвала санкции США произволом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США боятся жестких санкций против Роснефти.



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