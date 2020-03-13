В Австралии запретили мероприятия с участием более 500 человек

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13.03.2020, 7:28, Новости дня

Правительство Австралии с 16 марта вводит запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон после заседания совета глав региональных правительств.

«В соответствии с рекомендациями офиса главного санитарного врача Австралии, с понедельника (16 марта) мы вводим ограничение на проведение массовых мероприятий с участием 500 и более человек. Этот запрет не коснется школ, университетов, общественного транспорта, аэропортов и тому подобного», – приводит слова Моррисона ТАСС.

Он отметил, что данное решение было поддержано главами правительств регионов страны и призвано снизить темпы распространения инфекции на территории государства.

Премьер Австралии также сообщил, что для повышения эффективности борьбы с пандемией в стране будет создан специальный комитет, который сосредоточит усилия всех учреждений и организаций, занимающихся сдерживанием распространения вируса.

По последним данным, в Австралии зарегистрировано порядка 200 случаев заражения новым коронавирусом. Почти половина заболевших – 92 человека – жители Сиднея. 21 пациент был полностью излечен от заболевания, вызванного вирусом, а трое – скончались. Впервые заболевание было выявлено на территории страны 25 января, когда его диагностировали у трех человек в Мельбурне и Сиднее.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменила Бельгия. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью свыше 5 тыс. человек. Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявили в Подмосковье. Ограничения на проведение международных мероприятий ввели в Белоруссии.



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