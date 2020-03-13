 

Специалисты обнаружили следы стегозавров в Шотландии

13.03.2020, 7:07, Разное

По результатам исследования, более 165 миллионов лет назад многие крупные динозавры обитали и на территории современной Шотландии. К примеру, специалистам удалось найти следы, принадлежащие стегозаврам, и данная находка является первой в истории, уточняет издание The Times.
По словам Стива Брусатта, представляющего Эдинбургский университет, остров Скай в то время стал «раем» для динозавров – там проживали многие виды, и дела у них шли неплохо. Анализ более 40 отпечатков показал, что здесь жили и стегозавры, которых можно легко узнать благодаря силуэту, подчеркивают ученые. В первый раз останки динозавров были обнаружены в стране лишь 40 лет назад. Впрочем, именно 170 миллионов лет назад, территория современной Шотландии находилась южнее, чем на данный момент.

Таким образом, климат был более жарким и влажным, как, например, в Испании. Из-за природных условий данное место являлось очень привлекательным для динозавров и предков тираннозавров.



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