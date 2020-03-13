В Китае назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса

13.03.2020, 6:59, Новости дня

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса.

По словам специалиста, пандемия нового коронавируса Covid-19 в мире может закончиться к июню, однако для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все силы. Он считает, что при таком условии для победы потребуются считанные месяцы, передает РИА «Новости».

«Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне», – отметил Чжун Наньшань.

По мнению специалиста, наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса.

«Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», – сообщил эксперт New York Post.

При этом Чжун Наньшань считает, что пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность и не примут необходимые меры борьбы.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Тем временем в четверг власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. При этом в заражении Уханя коронавирусом МИД Китая заподозрил американских военных.