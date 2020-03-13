В США предсказали начало глобального финансового кризиса в Европе

13.03.2020, 6:59, Новости дня

Банковский сектор Италии станет очагом глобального финансового кризиса в случае его начала из-за распространения нового коронавируса, считает экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.

Линч обращает внимание на прекращение коммерческой деятельности в Италии и считает, что будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе, передает РИА «Новости».

Экономический обозреватель подчеркивает, что бизнес и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Другой проблемой Линч называет то, что инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима, и государственные облигации, составляющие большую часть банковских активов, могут обесцениться. Это, в свою очередь, может снизить резервы банков и ограничить их кредитование, что приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Кроме того, итальянским банкам принадлежит около четверти непогашенного государственного долга страны в размере 2,4 трлн долларов, что связывает судьбу финансовых учреждений Италии и правительства таким образом, что это может привести к дестабилизации в условиях резкого спада.

Автор статьи считает, что итальянские власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом.

Напомним, 8 марта власти Италии решили экстренно изолировать всю северную область Ломбардия, 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке из-за угрозы распространения коронавируса.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы.

На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9%. Индекс Мосбиржи к концу четверга обвалился на 8,28% – до 2286,40 пункта, индекс РТС рухнул на 11,03%, до 1280,58 пункта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что паника на рынках приближает мировой экономический кризис.