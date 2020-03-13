В Goldman Sachs спрогнозировали курс рубля в 2022 году

13.03.2020, 6:59, Новости дня

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, сообщил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.

По его мнению, стоимость нефти марки Brent после провала соглашения ОПЕК+ 6 марта в течение шести ближайших месяцев может находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем постепенно вернется к уровню в 60 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», – считает Граф.

Он отметил, что при ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего квартала рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года – до 61.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

Банк РФ утвердил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля.