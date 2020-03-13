Порошенко бежал из Украины, опасаясь ареста

13.03.2020, 6:47, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.

Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, политик уехал из страны.

Куда именно он направился, защитники не уточняют, передает "Россия 24". Причина бегства — в высокой вероятности ареста во время допроса.

Против Порошенко возбуждено полтора десятка уголовных дел. Одно из них связано с недостоверной информацией в декларации за 2018 год. Бывший президент уехал из Украины вскоре после того, как в стране сменился генпрокурор.