Порошенко бежал из Украины, опасаясь ареста
13.03.2020, 6:47, Новости дня
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, политик уехал из страны.
Куда именно он направился, защитники не уточняют, передает "Россия 24". Причина бегства — в высокой вероятности ареста во время допроса.
Против Порошенко возбуждено полтора десятка уголовных дел. Одно из них связано с недостоверной информацией в декларации за 2018 год. Бывший президент уехал из Украины вскоре после того, как в стране сменился генпрокурор.
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