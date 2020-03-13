 

В США освободили экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

13.03.2020, 6:47, Новости дня

Американский суд постановил освободить из-под стражи бывшего информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. С мая прошлого года она находилась в следственном изоляторе за отказ отвечать на вопросы жюри.

Судья обязал Мэннинг заплатить свыше 250 тысяч долларов за неисполнение судебного распоряжения. Однако теперь необходимости в ее свидетельских показаниях по делу WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа больше нет. Накануне американские СМИ сообщили, что Мэннинг в тюрьме Александрии пыталась совершить самоубийство, после чего ее госпитализировали, сообщает "Россия 24".



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