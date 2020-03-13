Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом

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13.03.2020, 6:28, Новости дня

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад.

Пресс-секретарь главы канадского правительства сообщил, что «после рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом)», при этом «результаты оказались положительными», передает ТАСС.

По словам Ахмада, супруга премьер-министра Канады будет находиться в изоляции. «Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания», – сказал пресс-секретарь.

Ахмад также сообщил, что премьер Трюдо чувствует себя хорошо, и у него нет симптомов коронавируса, но так же как и его супруга, в течение 14 дней глава правительства будет находиться на домашнем карантине. «По совету врачей он не будет проходить тест [на коронавирус] на данном этапе, так как у него нет симптомов [заболевания]. По тем же причинам доктора говорят, что нет никакой угрозы тем людям, с кем он контактировал в последнее время», – отметил пресс-секретарь.

В сообщении отмечается, что Трюдо продолжит в полной мере исполнять свои обязанности и обратится к нации с заявлением.

Накануне стало известно, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его супругу Софи Грегуар-Трюдо поместили в карантин.



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