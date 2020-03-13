Порошенко сбежал с Украины накануне допроса

13.03.2020, 6:28, Новости дня

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.

По сведениям осведомленных источников, в ГБР Порошенко собирались вручить подозрение и потребовать его ареста, сообщил «Московский комсомолец».

В какую страну отправился Порошенко, адвокаты экс-президента Украины не уточнили. Издание предполагает, что он мог покинуть Украину по личным делам.

Накануне Порошенко вызвали на допрос Госбюро расследований Украины.

Ранее печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в государственное бюро расследований.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем именно обвиняют Порошенко.