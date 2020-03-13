Мнение: От благодарного народа свободной России

13.03.2020, 6:20, Разное

А мы в "СерпомПо" считаем, что нельзя наказывать депутата от ЛДПР 📸Сергея Катасонова за то, что он, возможно, выполнил волю большинства своих избирателей. Пусть и невольно.

Ведь, как давно уже шутят граждане в соцсетях: "Если вы заболели коронавирусом, то не спешите в поликлинику. Зайдите в администрацию района, мэрию, Обл. и Гордуму, полицию, суд, к приставам, филиал "Единой России". Пообщайтесь, расскажите о своей нелегкой жизни и только потом в поликлинику. Не раньше".

"И желательно всем пожать руки, а ещё лучше – расцеловать".

А герой Катасонов в саму Госдуму зашёл (https://t.me/SerpomPo/5386)! И "обнулил всех", как написал один из наших подписчиков.

В такой-то день! (https://t.me/SerpomPo/5366)

Если он и правда заразился коронавирусом, да ещё и как следует дыхнул на Путина, который приезжал "обнуляться" на Охотный Ряд, то депутата от "жириков" в "прекрасной России будущего" могут и наградить (надеемся, не посмертно) "За заслуги перед Отечеством" или даже главным орденом – "Святого апостола Андрея Первозванного". Поставить памятник – за предотвращение государственного переворота – от благодарного народа свободной России.

Выяснится, что на самом деле, это был осознанный акт самопожертвования Героя России Катасонова. Именем патриота будут названы улицы и площади страны. А в Кремле повесят большую картину под названием "Спаситель России избавляет народ от узурпатора".

Но что-то мы размечтались. Сейчас наоборот могут записать во "вредители, завербованные западными спецслужбами". Бастрыкин, Бортников и Краснов уже, наверное, разрабатывают версию, пока жириновец Катасонов оправдывается, трясётся и молится на портреты вождей дома под "медицинским арестом".

Мы-то хорошо помним, что "никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой". Ни депутат Катасонов, тем более.

Будьте здоровы!

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