Медики рассказали о преимуществах и недостатках мыла и антисептиков

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13.03.2020, 6:07, Разное

Объявление о пандемии коронавируса вызвало необходимость иметь в достаточном количестве средства для очищения рук. В связи с этим приобрела актуальность информация о преимуществах и недостатках мыла и антисептика, которой поделились медики.
В числе основных защитных мер против опасного вируса предлагается совет чаще мыть руки мылом. Эксперты считают, что правильное мытье рук с использованием теплой воды и мыла более эффективно, чем применение антисептика. Последним удобнее воспользоваться вне дома. Но при выборе антисептического средства необходимо обращать внимание на содержание спирта в нем. При концентрации алкоголя менее 60% большая часть микроорганизмов сохраняет свою жизнеспособность. Антисептики в большинстве случаев лишь задерживают рост опасных микроорганизмов, создавая для них неблагоприятные условия. Тогда как мыло и вода, согласно рекомендациям ВОЗ, способно добиться большего успеха в борьбе с патогенами.

Преимущественное обращение к антисептикам, возможно, связано с тем, что многие считают их «убийцами вирусов», путая с дезинфектантами. Разница между ними огромна. И не только в составе, но главное в принципах применения. Если антисептики предназначены для обеззараживания без нанесения ущерба живому телу, то средства дезинфекции — для уничтожения микробов на неживых объектах внешней среды. Без них невозможна работа операционной или процедурного кабинета, с их помощью достигается стерильность хирургических инструментов. Они предназначены для полного уничтожения микроорганизмов, но используются только при наличии средств индивидуальной защиты. Чем чаще люди будут мыть руки с использование мыла и воды, а также соблюдать врачебные рекомендации, тем вероятнее удастся избежать заражения.



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