Старт нового сезона «Формулы-1» отложен из-за коронавируса

13.03.2020, 5:59, Новости дня

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» на трассе в австралийском Мельбурне отменен после обнаружения инфекции у одного из сотрудников команды «Макларен», сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«После подтверждения информации о наличии инфекции у одного из сотрудников «Макларена» FIA и руководство «Формулы-1» провели встречу с представителями остальных команд. По итогам обсуждения ситуации было принято решение об отмене Гран-при. Все болельщики получат обратно средства, потраченные на билеты. Стороны до последнего момента прилагали усилия, чтобы этап состоялся, но мы пришли к выводу, что сейчас стоит подумать о жизни и здоровье людей», – приводит текст сообщения FIA ТАСС.

Накануне команда «Формулы 1» «Макларен» отказалась участвовать в Гран-при Австралии из-за обнаружения коронавируса у одного из членов коллектива. Также Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне решили провести без зрителей.