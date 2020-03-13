 

Плюнувший на пандемию коронавируса Кержаков намерен летать в зарубежные страны

13.03.2020, 5:53, Разное

Бывший футболист Александр Кержаков не боится пандемии коронавируса. По данным Spbdnevnik.ru, он не собирается ограничивать себя в чем-либо даже в столь тревожную обстановку в мире.

Спортсмен отметил, что не хочет лишать себя возможности лететь в другие страны. По словам Кержакова, он вынужден ездить за рубеж в командировки, пишет FlashNord.



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