Мнение: В России увеличится количество бедных, после внесения поправок в Конституцию…

13.03.2020, 5:35, Разное

Две трети законодательных собраний регионов России вслед за Госдумой и Советом Федерации проголосовали за одобрение поправок в Конституцию. Тех самых поправок, которые повносили, чтобы население России зажило более лучше, богаче, счастливее. Типа, без поправок – никак не обойтись. Вот внесем, проголосуем, и тут же заживем. Счастливо и богато.

Но сильно озадачил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Который так и сказал: «Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение» (отсюда).

Как же так? И поправки в Конституцию не помогут уменьшить количество бедных в стране? А если бедных меньше не станет, зачем было Конституцию трогать? Не понимаю…

Понятно, что это просто совпадение. Коронавирус, нефть и прочая муть шкодят… Но это какое-то очень скверное совпадение.

Рис. отсюда