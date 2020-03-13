МИД Китая: коронавирус мог быть завезен в Китай американскими военными

13.03.2020, 5:17, Новости дня

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая предположил в четверг, что коронавирус, вызывающий COVID-19, мог быть завезен в китайский Ухань американскими военными.

Власти Китая были оскорблены комментариями представителей администрации США, обвинившими Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.

В среду советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса возможно обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли подготовиться к эпидемии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь написал в своем твиттере, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.

«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!», – говорится в твите Жао.

Жао не сопроводил свое заявление никакими свидетельствами в пользу обвинения в адрес американских военных, которые, по его мнению, могут быть виновны во вспышке инфекции в Китае.

Ранее в четверг еще один официальный представитель МИД КНР Чжао Гэн Шуан раскритиковал власти США за «аморальные и безответственные» комментарии по поводу медлительной реакции Пекина на вспышку коронавируса.

Отвечая на пресс-брифинге в Пекине на вопрос журналиста о комментариях, сделанных О’Брайеном, Гэн заявил, что заявления Вашингтона не помогут американским властям в борьбе с эпидемией. Он добавил, что благодаря усилиям Пекина у мира было достаточно времени, чтобы подготовиться к появлению вируса.

«Мы бы хотели, чтобы некоторые сотрудники администрации США сконцентрировали бы в это время свою энергию на борьбе с вирусом и усилении сотрудничества, а не на перекладывании вины на Китай», – заявил представитель МИД КНР.

Первыми жертвами коронавируса в конце декабря стали жители китайского Уханя и окружающей его провинции Хубэй, где на сегодняшний день было зарегистрировано около двух третей случаев заражения коронавирусом. Однако в последние недели подавляющее большинство новых случаев заражения произошло за пределами Китая.

«К сожалению, вместо того, чтобы использовать лучшие практики, эта вспышка в Ухане была скрыта», – О’Брайен, советник Трампа по национальной безопасности, заявил в среду, выступая в Вашингтоне.

«Вероятно, это стоило мировому сообществу два месяца» – время, в течение которого «мы могли бы резко сократить как то, что произошло как в Китае, так и то, что сейчас происходит по всему миру», – подчеркнул О’Брайен.

На даный момент в мире зарегистрирован 135 781 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 80 793 случая в Китае и 1336 случаев в США. Жертвами вируса стали почти 5000 человек по всему миру.