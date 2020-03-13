Apple вновь открывает все свои фирменные магазины в Китае

13.03.2020, 5:17, Новости дня

Компания Apple Inc заявила о том, что в пятницу возобновится работа всех 42 фирменных магазинов компании в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь Apple. Все китайские магазины компании были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

На китайском сайте компании опубликована информация о времени открытия всех магазинов, которые вновь начнут работу 13 марта в 10 или 11 часов утра. Ранее на сайте содержалась информация о том, что не все магазины Apple работают в Китае.

Фирменные магазины Apple закрылись в Китае в начале февраля.

Пекин наложил ограничения на поездки и попросил жителей страны воздержаться от посещения общественных мест в конце января, накануне празднования нового года по лунному календарю. Эти ограничения оставались в силе на протяжении всего февраля.

В феврале компания продала в Китае менее полумиллиона телефонов, согласно статистике, опубликованной властями страны в понедельник. Вспышка коронавируса привела к сокращению спроса на смартфоны