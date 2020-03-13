Коронавирус SARS-CoV-2. В Харькове все же закрывают на карантин детсады и школы

13.03.2020, 5:08, Новости дня

12 марта городские власти Харькова приняли решение закрыть на карантин детские сады и школы. Об этом сообщает местное агентство SQ.

Сначала о закрытии в Харькове с 13 марта школьных и дошкольных учреждений стало известно от родителей детей, впоследствии эту информацию подтвердил директор департамента мэрии по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Ранее в четверг о закрытии всех школ и детсадов Харьковской области сообщили в областной администрации. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, собиравшейся, чтобы обсудить решение Кабинета Министров.

“Как и постановило правительство, все учебные заведения – независимо от формы собственности – закрываются на карантин. До 3 апреля обучение не должно проводиться. Это решение подлежит обязательному исполнению всеми органами на местах… От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос (о продолжении работы школ и детсадов. – “ГОРДОН”) будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета Министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению”, – объяснил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. Однако мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что учебные заведения на карантин закрывать не будут.

12 марта школы и детсады в Харькове работали.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения карантинного режима в Харькове.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.