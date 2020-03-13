 

Коронавирус SARS-CoV-2. Пассажир прилетевшего в Борисполь самолета заявил, что на борту были больные иностранцы

13.03.2020, 5:08, Новости дня

Активист Антон Гура в Facebook 12 марта заявил, что в самолете “Международных авиалиний Украины”, прилетевшем 12 марта из итальянского Милана в аэропорт Борисполь, были жители египетского Каира якобы с симптомами коронавируса.

Эти пассажиры, по словам Гуры, летели через Киев транзитом.

“Они глотнули все жаропонижающее, иностранцы, и сейчас наши врачи говорят: “Все хорошо, 37; 36,9″. Красота! А то, что все мы сейчас тупо можем быть больными, – никого это уже не волнует”, – сказал он.

Гура утверждает, что в самолете кашляли и каирцы, и другие пассажиры.

Posted by Anton Gura on Neljapäev, 12. märts 2020

В прямом эфире телеканала “1+1” вечером 12 марта Гура рассказал о своем разговоре с одним из жителей Каира. Тот якобы говорил, что был в больнице в Милане, но затем его, больного, выписали и отправили в Каир в связи с тем, что в итальянских больницах мало места.

Активист также утверждает, что после выхода из самолета температуру прибывшим из Милана пассажирам не измеряли. Гура пообещал сходить в больницу, чтобы его протестировали.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире “1+1” заявил, что если пассажирам самолета не проводили температурный скрининг – это нарушение. Он пообещал выяснить это.

Позже Минздрав Украины уведомил, что коронавирус у трех пассажиров самолета не обнаружен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Италии зафиксировано 12 839 случаев заражения коронавирусом, из них 1016 – с летальным исходом.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, никто не умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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