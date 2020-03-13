 

“Коронавирус – глобальный кризис, требующий сотрудничества”. ЕС раскритиковал решение Трампа запретить въезд в США из Европы

13.03.2020, 5:08, Новости дня

Руководство Европейского союза раскритиковало решение президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну для жителей Европы.

Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля опубликовано на сайте Европейского совета 12 марта.

“Коронавирус – это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом и требующий сотрудничества, а не односторонних действий. Европейский союз не одобряет того факта, что США приняли решение ввести запрет на поездки в одностороннем порядке без консультаций”, – сказано в заявлении. 

Фон дер Ляйен и Мишель заверили, что ЕС предпринимает решительные шаги, чтобы ограничить распространение вируса. 

Вечером 11 марта Трамп заявил о введении запрета на авиаперевозки из 26 европейских стран. Ограничения также коснутся большинства иностранцев, которые побывали в странах Шенгенской зоны в течение 14 дней перед поездкой в Америку. Он объяснил свое решение тем, что хочет сдержать распространение вируса по США. Запрет вступит в силу в полночь 13 марта. До этого Трамп запретил въезд иностранцам, посетившим Китай и Иран. 

12 марта президент США отреагировал на критику со стороны лидеров ЕС. На брифинге в Овальном кабинете он сказал, что решение нужно было принимать быстро, а индивидуальные звонки забирают много времени.

“Когда они поднимают пошлины для нас, они не обращаются к нам, и я думаю, что это одно и то же”, – цитирует президента пресс-служба Белого дома.

12 марта торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены после того, как индекс S&P 500 обвалился на 7%. Агентство Reuters отмечает, что падение вызвано решением Трампа приостановить авиасообщение с Европой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 марта в США зафиксировано 1459 случаев заражения коронавирусом, 39 человек умерли, сообщает CNN.

Всего в мире, по информации ВОЗ, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае. В Европе эпицентр вспышки находится в Италии, где насчитывается 12 839 больных COVID-19, а число погибших увеличилось до 1016.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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