Huawei P40 станет первым смартфоном с тройной фронтальной камерой

13.03.2020, 5:07, Разное

Инсайдеры рассказали, какими особенностями будет отличаться гаджет Huawei P40. Как стало известно, китайская новинка окажется на рынке первым смартфоном с тройной фронтальной камерой.

В настоящий момент информации о Huawei P40 не так много. Новинка уже скоро дебютирует в продаже, но производителю до сих пор удавалось хранить в тайне особенности её конструкции. Тем не менее, эксперты предполагали, что аппарат может получить тройную фронтальную камеру, чего ещё на рынке не было. Судя по всему, эти догадки оказались не беспочвенными. Инсайдер из Индии, уже неоднократно делавший оправдывавшиеся после заявления, опубликовал рендерное изображение Huawei P40. На рисунке хорошо видны три модуля, встроенные в угол дисплея. Предположительно, самым производительным станет объектив на 52 Мп. Кроме того, одна из линз будет перископной. Она сможет обеспечивать 10-кратный оптический зум. Также изображение позволяет увидеть очень тонкие боковые рамки экрана.

Ожидается, что основой Huawei P40 Pro должен стать процессор Kirin 990, а скорость его работы обеспечит 12 ГБ оперативной памяти. Накопитель для установки приложений и хранения медиафайлов получит объём 512 ГБ. Какие технические параметры достанутся младшей модели не сообщается, но известно, мощность её зарядного устройства составит 22,5 Вт против 40 Вт у главной вариации. Завеса тайны исчезнет 26 марта во время официальной презентации.