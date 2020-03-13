Guardian – ЕС заплатит мигрантам за возвращение домой по € 2000

13.03.2020, 4:59, Новости дня

Европейская комиссия предложит экономическим мигрантам в Греции по €2 тыс., чтобы они отправились домой и улучшили там условия жизни, пишет Guardian. Таким образом власти пытаются бороться с миграционным кризисом в Греции, где центры приёма беженцев переполнены в несколько раз.



Reuters

Мигрантам в Греции предложат по €2 тыс., чтобы они отправились домой, пишет Guardian. Эта сумма, обеспеченная Евросоюзом, в пять раз превышает деньги, которые обычно выделяют мигрантам на возвращение к жизни на родине по программам ООН.

Предложение будет в силе один месяц, поскольку Еврокомиссия опасается, что она может, наоборот, привлечь новых мигрантов. Распространяется эта схема только на тех, кому есть, куда вернуться, кто хочет улучшить условия жизни, на экономических мигрантов, которые рискуют и не получить право на убежище.

Эта программа должна облегчить положение в греческих лагерях для беженцев. Еврокомиссия рассчитывает, что предложением воспользуются 5 тыс. человек, хотя там признались, что не знают, сколько людей на греческих островах беженцы, а сколько — экономические мигранты.

В ЕС также призвали другие страны брать к себе оставшихся без попечения родителей детей мигрантов с греческих островов. Семь стран уже согласились на это, туда уедут 1,6 тыс. детей.

Ещё до недавних событий на границе Турции и Греции сообщалось, что в центрах приёма беженцев находились больше 36 тыс. человек, хотя предназначены они только для 5,4 тыс. Тысячи людей живут в палатках без электричества, отопления и горячей воды. Как отмечает Guardian, большинство беженцев прибыли из Афганистана, Сирии, Ирака, Палестины, Сомали и ДРК.