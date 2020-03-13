Мнение: Не пошла Москва моя..!

13.03.2020, 4:50, Разное

Кстати – а вот Мосгордума, я смотрю, поправки в Конституцию не поддержала, видимо, единственный такой ЗакС из всех субъектов Федерации. Проголосовало “за” только 26 депутатов из 44 (все, понятное дело, едросы), а требуется по закону две трети. 14 – против! Нет, не зря было всё рубилово летом и в начале осени на выборах МГД. Не зря “умное голосование”. Сделали (ценой диких сроков для десятка молодых ребят) – и вот результат.

При этом голосование Законодательных собраний по поправкам по настоящему имеет значение, в отличие от клоунского “всенародного голосования” в торговых центрах, про которое непонятно, зачем оно вообще проводится (юридического смысла в нем никакого).

Но в других местах за ЗакСы никто не бился, там везде по 100% депутатов “поддержат”. Россия в 9 часовых поясах – но везде одно и то же: унылая, апатичная, на все согласная равнина.