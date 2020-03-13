Мнение: Платформа примирения и единства

13.03.2020, 4:42, Разное

Достаточно наглядная иллюстрация "примирения и единства на Украине". Нацики напали на советника главы СНБО, бывшего КВНщика Сивохо.

Это к вопросу о "единстве на Украине". Пока там не пройдет полноценная денацификация, а банды нацистов не будут загнаны под шконку, никакого "примирения и единства" там и близко не будет.

Ну а раз Авакова, как одного из главных кураторов встроенных с государственные структуры нацистов, переназначили в новое правительство, можете сами судить о том, насколько вероятны перспективы реальной денацификации и прекращения того цирка, который произошел во время презентации "Национальной платформы согласия и примирения".