УЕФА отменит чемпионат Европы-2020 и приостановит еврокубки

13.03.2020, 4:41, Разное

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующей неделе готовится объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает французское издание L’Equipe со ссылкой на источники.

На 17 марта УЕФА запланировал видеоконференцию с представителями 55 футбольных ассоциаций для обсуждения вопроса о проведении мероприятий в условиях распространения коронавируса. По информации издания, после этого будет объявлено о переносе Евро-2020, а также о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. L’Equipe отмечает, что для этого придется договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы в 2020 году должен пройти в июне и июле на 12 стадионах различных стран мира, в том числе на «Газпром Арене» в Петербурге.

Ранее из-за коронавируса уже отменили этап Кубка мира по биатлону в Норвегии, матчи чемпионата Италии, чемпионат мира по фигурному катанию, а также перенесли гран-при Китая «Формулы-1». Многие спортивные мероприятия по всему миру решено проводить без зрителей.