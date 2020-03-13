 

Австрия прервала пассажирское ж/д сообщение с Чехией и Словакией

13.03.2020, 4:28, Новости дня

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» прекращает железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией с целью борьбы с распространением нового коронавируса, сообщил австрийский железнодорожный оператор.

«Закрытие границы со Словакией и Чехией. С 13 марта с 07.00 не будут курсировать поезда между Австрией и Словакией. Движение поездов в Чешскую Республику будет остановлено с 14 марта в 00.00», – приводит сообщение компании ТАСС.

Тем временем австрийский канцлер Себастьян Курц объявил о сокращении общественной жизни страны до минимума. « С понедельника мы должны сократить общественную жизнь в Австрии до минимума, чтобы когда-либо добиться исправления графика заражений. Вирус нельзя остановить, заражения нельзя остановить, но мы должны добиться выравнивания графика, чтобы, по меньшей мере, пик вышел за сезон заболеваемости гриппом», – проинформировал Курц в эфире телеканала ORF-2.

По его словам, чем раньше правительство Австрии примет меры, тем больше будет возможностей не допустить распространения инфицирования. «Решающий момент заключается в том, что надо реагировать сейчас, а не ждать дальнейшего роста цифр. Взгляните на график всех европейских стран – математически можно подробно рассчитать, где мы будем находиться через неделю или две. или в начале следующей недели у нас будет более 1 тыс. случаев [заражения], через неделю будет более 10 тыс. [случаев заражения], поэтому важно действовать быстро и принимать жесткие меры», – отметил Курц.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 361. Один человек умер, четверо выздоровели. МИД страны призывал австрийцев отказаться от зарубежных поездок и вернуться на родину.

Напомним, 7 марта Австрия ввела проверки на границе с Италией из-за угрозы коронавируса. На следующий день после этого власти Италии решили экстренно изолировать всю северную область Ломбардия, 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке.



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