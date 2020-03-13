Эксперт: Включение музыки в очагах заражения коронавирусом в Китае ускоряет излечение

13.03.2020, 4:07, Разное

Зарубежный врач Магди Бадран назвал новый метод, опробованный в Китае. Оказывается, при включенной музыке и пении больные коронавирусом люди поправлялись быстрее.

Как известно, накануне в ВОЗ заявили о пандемии COVID-19, а врачи до сих не могут создать вакцину от вируса. В связи с этим на сегодняшний день нет одобренного лечения недуга. Впрочем, по словам Магди Бадрана, специалисты неоднократно вылечивали пациентов, применяя свои уникальные способы. Один из недавних методов, изобретенных в Китае, показывает большую эффективность. Суть заключается в развлечения и моральной поддержке, что положительно влияет на иммунную систему. Китайские медсестры и врачи в местных больницах организовывают концерты или включают различную музыку, и это приводит к более быстрому выздоровлению пациентов ввиду подавления депрессии.

Подобная благоприятная тенденция объясняется просто: стрессовое состояние и негативные эмоции являются причиной не менее 35 различных заболеваний. Проще говоря, психологическое состояние кардинально влияет на человеческое здоровье.