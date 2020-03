Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

13.03.2020, 4:05, Новости дня

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится. Это официально подтвердили в пресс-службе "Ф1". У сотрудника команды McLaren был обнаружен коронавирус.

В результате вся команда решила сняться с гонки в Мельбурне, сообщает Спортбокс.Ru. Этап должен был состояться с 13 по 15 марта. Позднее будет объявлена новая дата проведения Гран-при.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020

Напомним, что следующим этапом "Формулы-1" по календарю стоит Гран-при Бахрейна, проведение которого запланировано на 22 марта. Ранее организаторами турнира был отменен лишь один этап – Гран-при Китая.

Накануне ВОЗ объявил о пандемии коронавируса.