 

Мнение: О большой трагедии в известной Мекке всех дауншифтеров

13.03.2020, 3:38, Разное


Фото © Reuters.

Всего одна фотография – но какая! Сколько человеческих драм, несбыточных надежд и маленьких катастроф отражено в этом жанровом снимке…

Таиланд и конкретно Патайя… уже давно считается Меккой для тех, кто мечтают переселиться из шумного мегаполиса в райский уголок с низкими ценами и комфортным климатом. Жить без роскоши, но и без суеты, погружаться в нирвану и познавать дзен под мерный гул океанской волны – что может быть приятнее? Особенно, когда дома есть источник дохода в виде бабушкиной квартиры в центре города или удаётся наладить необременительный фриланс на дальней дистанции.

Впрочем, такое удаётся немногим, особенно в наше время, когда стабильности не хватает, заказчики банкротятся либо оптимизируются, а рентные потоки худеют в твёрдой валюте. В итоге большинство приходят к тому, чтобы в той или иной форме облапошивать обслуживать туристов-соотечественников, зарабатывая на их доверчивости и собственной ловкости необходимые баты. Благо последних требуется не астрономически много.

И вот теперь эта налаженная бизнес-модель накрывается медным тазом. Из-за крохотного #коронавирус­а большой и отлаженный туристический #бизнес испытывает жуткий стресс. Что и показывает фотоснимок из опустевшего бара, где двое бойцов муай-тай, отрабатывая длительный контракт, лениво мутузят друг дружку под одобрительный взгляд бармена. Других зрителей для них, увы, нет…

Долго ли продержатся наши дауншифтеры? И если вернутся на Родину, то к чему?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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