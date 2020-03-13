 

Мнение: Следственный Комитет впервые защищает гея от травли в России

13.03.2020, 3:30, Разное

Оцените до чего дошел уровень толерантности в стране. СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», и теперь за то, что сотрудник изобличил гея, узнав о его “неправильной ориентации”, рассказав всем в компании и разослав личные фотографии в чатах, ему грозит два года тюрьмы. Хорошая история для Европы, где Россию обвиняют в дикости. Нате, мол, ловите, европейцы. Тут мы в “дикой” России за права гея боремся силами правопорядка.

Дмитрий, сообщает @bazabazon, работал себе спокойно на одном из предприятий в Подмосковья, никто не знал, что он “неправильно ориентирован”.

Однажды Дмитрий забыл в раздевалке смартфон. Его нашли коллеги парня и отнесли в комнату для мастеров. А там некий любопытный сотрудник взял да и сфотографировал переписки Дмитрия и “нюдсы”, которые он кидал парням. Нюдсы – это, видимо, обнаженные фото.

Всё это, конечно, пошло по рабочим чатам с подачи “любопытного”, и коллеги Димы узнали о его ориентации (которую он никому не раскрывал).

Парень пошел в Следственный комитет и написал заявление, но два года делу не давали ход — якобы Дима не использовал пароль в телефоне, поэтому не возражал, чтобы его личную информацию видели все. Сегодня Дима добился справедливости — возбуждено уголовное дело.

Вряд ли кого-то посадят – заявление против “любопытного”, устроившего разглашение Диминой ориентации, но сам факт… Интересный. Для современной России очень необычный.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2505

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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