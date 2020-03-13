 

Медиками названы провоцирующие онкологию повседневные привычки

13.03.2020, 3:07, Разное

Медики Индии назвали повседневные привычки, способные спровоцировать развитие онкологии. Их не принято называть вредными, в отличие от курения и алкоголизма, однако это не уменьшает вероятной опасности, которую они несут.
По мнению специалистов, освежители воздуха фактически являются способом замаскировать неприятный запах. В отличие от натуральных масел, используемых в качестве благовоний, многие синтетические продукты содержат канцерогены, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не меньший вред представляют собой и ароматические свечи. В результате горения парафина, при изготовлении которого используются продукты нефти, они образуют токсичные соединения. Кроме способности вызвать аллергическую реакцию, вещества провоцируют онкологию.

Установлено, что жители домов, расположенных вдоль оживленных автотрасс, чаще страдают от ОРЗ и рака легких из-за воздействия выхлопных газов. Выход на работу в ночную смену более двух раз в неделю также грозит серьезными последствиями в виде злокачественных новообразований. Последние два примеры сложно отнести к привычкам людей, скорее, это жизненные обстоятельства, которые необходимо учитывать ради сохранения здоровья.



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