Новые кроссоверы Volvo стали бронированными

13.03.2020, 3:02, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo официально представил три новые модификации кроссоверов XC40, XC60 и XC90.

Все автомобили имеют важную особенность – пуленепробиваемый кузов. Вместе с тем достичь столь полезного свойства для паркетников стало возможным благодаря активной работе трех брендов Volvo, EDAG и Carbon Blindados. Известно, что старт продаж бронированных кроссоверов состоится изначально на бразильском рынке. Кузов имеет трехмиллиметровый слот ударопрочной стали и кевларовые покрытия.

Кроме того, повышенная прочность коснулась и стекол, которые имеют общую толщину порядка 20 мм. Пока в компании не проводили испытания техники, однако указано, что станет возможным выдержать удары гранами или минами.