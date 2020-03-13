 

Новые кроссоверы Volvo стали бронированными

13.03.2020, 3:02, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo официально представил три новые модификации кроссоверов XC40, XC60 и XC90.

Все автомобили имеют важную особенность – пуленепробиваемый кузов. Вместе с тем достичь столь полезного свойства для паркетников стало возможным благодаря активной работе трех брендов Volvo, EDAG и Carbon Blindados. Известно, что старт продаж бронированных кроссоверов состоится изначально на бразильском рынке. Кузов имеет трехмиллиметровый слот ударопрочной стали и кевларовые покрытия.

Кроме того, повышенная прочность коснулась и стекол, которые имеют общую толщину порядка 20 мм. Пока в компании не проводили испытания техники, однако указано, что станет возможным выдержать удары гранами или минами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Появились сведения о выводе «вагнеровцев» из Триполи

05.03 / Коронавирус привел к банкротству британской авиакомпании

25.02 / Чапкис: Когда я родился, лицо было густо заросшим волосами. Меня даже хотели утопить, как котенка

18.02 / Второй россиянин госпитализирован с карантинного лайнера с подозрением на коронавирус

08.01 / Компания – производитель двигателей для Boeing заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране

10.03 / Коронавирус в Липецкой области: губернатор ввел режим повышенной готовности

31.01 / В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

24.01 / Минюст США: «Продолжение слежки за Картером Пейджем в 2017 году было не до конца обоснованным»

04.03 / США заявили о нежелании вступать в гонку вооружений с Россией

05.03 / “Ювентус” и “Интер” сыграют 8 марта без зрителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика