 

В сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

13.03.2020, 3:02, Новости дня

В бразильском офисе немецкой компании Volkswagen поделились официальным тизерным изображением новинки кроссовера Nivus.

Данный автомобиль будет выполнен на продвинутой платформе MQB-A0, которая уже активно применяется в актуальных моделях Polo и Virtus. В свою очередь, пользователи могут детально рассмотреть салон кроссовера, который отличается мультимедийным центром, модернизированным рулем и другими деталями. Однако некоторые элементы салона все же переняли у модели Volkswagen Polo.

Предполагается, что кроссовер Nivus получит купеобразное исполнение. Под капотом установят турбированный мотор, который выдает до 116 л.с. мощности. Во всех версиях установлен передний привод.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Le Monde – китайский коронавирус может затормозить рост мировой экономики

12.02 / Продление договора СНВ США намерены обсуждать за закрытыми дверями

24.01 / Новая Bentley Flying Spur похвасталась сложным интерьером

14.02 / Робопса Boston Dynamics заставили работать рикшей

20.02 / Нарусова растрогалась из-за речи Путина о Собчаке

27.12 / Глава РУСАДА отправил ВАДА письмо о несогласии с решением исполкома

04.02 / Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ

31.01 / Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

13.02 / “Ями”. Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео

04.02 / Республиканцы грозят Байдену импичментом в случае избрания его президентом США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика