В сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

13.03.2020, 3:02, Новости дня

В бразильском офисе немецкой компании Volkswagen поделились официальным тизерным изображением новинки кроссовера Nivus.

Данный автомобиль будет выполнен на продвинутой платформе MQB-A0, которая уже активно применяется в актуальных моделях Polo и Virtus. В свою очередь, пользователи могут детально рассмотреть салон кроссовера, который отличается мультимедийным центром, модернизированным рулем и другими деталями. Однако некоторые элементы салона все же переняли у модели Volkswagen Polo.

Предполагается, что кроссовер Nivus получит купеобразное исполнение. Под капотом установят турбированный мотор, который выдает до 116 л.с. мощности. Во всех версиях установлен передний привод.