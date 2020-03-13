Личное: Пусть сдохнет

13.03.2020, 2:53, Разное

Харви Вайнштейну впаяли 23 года. Это означает, что он сдохнет в тюрьме — в 90 выйти оттуда у него не получится.

Адвокат Донна Ротунно возмущена — мечет гром и молнии. Орёт, что обжалует решение (не сможет), и что суд принял во внимание доказательства, которые не следовало учитывать.



Фото: Соцсети

Что я думаю? Американский суд не может ошибаться. Раз впаяли, значит правильно сделали, и я с таким решением согласна полностью.

Это мы решаем, был ли секс добровольным, или нас принудили к нему различными способами.

Половая безопасность для женщины — самое важное. И ни один жирный урод не имеет права решать за нас.

Мужики не имеют права возмущаться. Парни, поверьте, вы просто не понимаете, каково это, когда вас берут.

Вы можете долго спорить — жертвы ведь вроде были не против! Они меняли коитус на карьеру, а я вам так скажу — такой обмен недопустим.

Почему в нашем мире женщину оценивают с позиции дырки? Вот именно потому, что мы вынуждены жертвовать своей половой свободой ради того, чего мужчина добивается просто так.

Смотрите алгорим:

Вы понимаете теперь, что выбор-то у нас невелик?

Я соглашусь, что доказательства вины Вайнштейна очень мутные. Но вместе с тем, и вы согласитесь, что Харви действовал по нарисованной выше схеме.

А раз так, то он сел до конца жизни совершенно правильно — а как иначе разорвать этот порочный круг?

Каждый мужчина должен понимать, что схема такого насилия более не работает. Рано или поздно, мы, женщины, выйдем все из этого порочного круга. И мы не меньше вас имеем право, чтобы делать карьеру, зарабатывать деньги — головой, знаниями, талантом, чем вы, пацаны!

И да — будет террор. Это я вам обещаю. Но вы сами нас терроризировали и устраивали охоту на ведьм тысячи и тысячи лет. Теперь пришла наша очередь.