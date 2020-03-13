Судья в США распорядился освободить Челси Мэннинг из-под стражи

13.03.2020, 2:42, Новости дня

Федеральный судья США в четверг вынес решение о немедленном освобождении бывшего военнослужащего армии США и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из тюрьмы, куда она была помещена за отказ давать показания в ходе продолжающегося в США расследования о деятельности WikiLeaks.

Согласно записи в досье Окружного суда США в Александрии, штат Вирджиния, подписанной судьей Энтони Тренга, суд также отклонил просьбу Мэннинг отменить штрафы, которые судья наложил на нее за ее отказ дать показания. Вместо этого, согласно постановлению все того же судьи, Мэннинг будет должна выплатить штрафов на общую сумму 256 000 долларов США.

Слушание о мере пресечения в отношении Мэннинг, назначенное на пятницу, было отменено.

Согласно действующему в США законодательству, лицо, проявившее неуважение к суду по гражданскому делу, может содержаться в заключении до тех пор, пока есть хоть какой-то шанс, что лишение свободы заставит его передумать и пойти на сотрудничество с правосудием.

Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет тюрьмы строгого режима за предание гласности через WikiLeaks сотен тысяч секретных документов, относящихся к войнам в Ираке и Афганистане. Она провела в заключении семь лет и была помилована бывшим президентом США Обамой незадолго до того, как он покинул Белый дом.