Эксперты призывают к большей международной координации в борьбе с коронавирусом

13.03.2020, 2:42, Новости дня

В среду вечером, 11 марта, президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну из Европы в течение 30 дней, начиная с полуночи пятницы. Такое решение администрация приняла для снижения риска распространения коронавируса в стране. Ограничения касаются членов Шенгенской зоны, 26 европейских государств, подписавших ранее соглашение об отмене между ними пограничного контроля. Нововведение не затронет Великобританию, которая не является членом Шенгенского договора.

В США из Европы могут вернуться только граждане и лица постоянно проживающие на территории страны, пройдя соответствующее обследование. В четверг президент Трамп также не исключил, что под запрет могут попасть и авиаперелеты внутри США, но отметил, что на данный момент этот вопрос не обсуждается.

Запрет на въезд в США из Европы произошел без предварительных консультаций с европейскими лидерами, которые заявили в четверг, что они не одобряют решение президента Дональда Трампа.

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен выступили с заявлением, осудив введение запрета США в «одностороннем порядке и без консультаций», также отметив, что вспышка коронавируса является «глобальным кризисом, не ограниченным каким-либо континентом и требующим сотрудничества, а не односторонних действий».

Президент США, однако, заявил, что Европа не смогла своевременно предотвратить распространение вируса, и у него не было времени на проведение предварительных консультаций. На сегодняшний день в США зарегистрировано более 1,400 случаев заражения, в то время как в Европе – более 22,000, с эпицентором Италии, где погибло уже более 1000 человек.

Решение президента Трампа о запрете въезда в США из Европы также вызвало переполох и на финансовых рынках – многие акции на фондовых биржах США и Европы снова пошли вниз. Ряд экспертов говорит о негативных экономических и политических последствиях шага президента США для трансатлантических отношений и усилий по борьбе с коронавирусом и его последствиями на международном уровне.

Экономист и эксперт вашингтонского Атлантического совета Андерс Ослунд (Anders Aslund, Atlantic Council) отмечает, что мир стоит на пороге следующего экономического кризиса сродни финансовому кризису 2008 года. В этих условиях, подчеркивает эксперт, необходимо международное сотрудничество, в частности, принятие мер и координация на уровне «Большой двадцадки» (G20), членами которой являются двадцать крупнейших экономик мира.

«Хотелось бы увидеть, собрание «Большой двадцадки» на высшем уровне и четкие заявления, – говорит экономист. – Но то, что президент Трамп сделал вчера было с точностью до наоборот. Он обвинил Китай в происхождении коронавируса, а Европу – в его распространении в США. Все это вкупе, вместо вселения уверенности и доверия, лишь больше их подорвало».

«Можно было бы рассчитывать на лидерство Европейского Союза, но по ряду причин сегодня его нет. Таким образом, мировая экономика находиться, по сути, без лидера и руля. Поэтому мы должны ожидать, что все станет намного хуже», – добавляет эксперт.

Запрет на сообщение с Европой, в том числе без предварительных консультаций, как отмечает Андерс Ослунд, окажет «катастрофическое» влияние на отношения между США и Европейским Союзом, а также, по крайне мере, выведет из бизнеса ряд авиакомпаний.

«Ясно, что европейские лидеры ничего не знали о запрете до вчерашнего выступления президента Трампа, – отмечает экономист. – Мы находимся в ужасной ситуации, и сегодня не следует заострять внимание на каких-то определенных экономических цифрах, потому что мы увидим их значительное снижение. Естественным развитием, в частности, станет банкротство половины авиакомпаний в мире».

Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Стефани Сигал (Stephanie Segal, CSIS) во время организованного центром звонка с журналистами, также отметила необходимость большей координации на международном уровне.

«У «Большой двадцадки» и «семерки» были возможности сделать несколько больше, чем просто наблюдать за ситуацией и осознавать риски. Я думаю, что есть огромная потребность в большей координации политики», – отметила эксперт.

Хизер Конли (Heather Conley), вице-президент Центра международных и стратегических исследований почеркнула, что президент Трамп должен был скоординировать свои действия с лидерами Европейского Союза, который является близжайшим союзником США. Об этом она также заявила во время организованного центром звонка.

«Его решение очень неожиданно и в одностороннем порядке наложить запрет на въезд из Европы породило еще большее хаоса, неуверенности и экономических трудностей. Отсутствие координации и откровенный антагонизм по отношению к Европе не помогает ситуации, а напротив, только ее ухудшает», – считает Хизер Конли.

Тем не меннее эксперт отмечает, что Европейский Союз медленно реагировал на разгорающийся в пределах его границ кризис, оказывая недостаточную помощь Италии.

«В контексте Европейского Союза мы видим, что солидарность – это скорее существительное, чем глагол», – сказала Хизер Конли, отметив, что Италии пришлось обратиться к Китаю за предоставлением медицинских масок и других средств.

Несмотря на критику экспертов, ЕС принимает шаги по принятию ряда экстренных мер и координации между его членами и институтами. Так, глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ примет «всеобъемлюющий пакет мер в области денежно-кредитной политики» для поддержания и стимулирования европейских экономик . Отсутствие своевременных «масштабных и скоординированных» мер между членами блока, как отметила глава ЕЦБ, может привести к экономическому кризису не только в Европе, но и стать «сильным шоком» для мировой экономики.

«Если в медицинской профессии дается клятва о не нанесении вреда, то подобную клятву должен давать политический класс», – отметила Хизер Конли.

В свою очередь, президент Центра анализа Европейской политики в распространенном организацией письме отмечает, что «кризис, вызванный COVID-19, действительно носит глобальный характер и что наступает момент, когда трансатлантическое сообщество должно прийти друг другу на помощь».

«Вместо этого мы видим, что Китай, крупнейшее авторитарное государство в мире, отправляет помощь в Европу, в то время как Соединенные Штаты, самая могущественная демократия в мире, посылает сигнал, что Европа предоставлена самой себе. Запрет на полеты из Европы мало что даст для сдерживания распространения вируса», – пишет Полякова (Alina Polyakova). – Но это будет иметь глубокие долгосрочные последствия для трансатлантического единства. Реакция США – это упущенная возможность показать, что демократии могут реагировать на общие глобальные вызовы вместе».