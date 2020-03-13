“Свобода слова Савика Шустера” впервые за 15 лет пройдет без зрителей в студии

13.03.2020, 2:35, Новости дня

13 марта программа “Свобода слова Савика Шустера” пройдет без зрителей в студии. Об этом 12 марта сообщил в Facebook управляющий студией Павел Елизаров.

“Завтра – впервые за 15 лет при пустых трибунах. “Свобода слова Савика Шустера”. Наша аудитория – социологическая выборка. Люди со всей страны приезжают к нам в студию. Годами ждут приглашения, чтобы “живьем” увидеть любимых/нелюбимых политиков и сфотографироваться с Савиком… Приносим всем им, отобранным на завтрашнюю передачу, извинения, ведь большинство из них уже в пути”, – написал он.

Елизаров подчеркнул, что “главное – здоровье нации”.

Наша аудитория – социологическая выборка. Люди со всей страны приезжают к нам в студию. Годами ждут приглашения, чтобы… Posted by Pavlo Yelizarov on Neljapäev, 12. märts 2020

В комментариях под постом политики положительно оценили такое решение. В частности, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал решение правильным и поддержал его. Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук считает решение ответственным.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.