 

У трех пассажиров самолета “Милан – Киев” коронавирус не выявлен – Минздрав Украины

13.03.2020, 2:35, Новости дня

У иностранцев, которые 12 марта прилетели в Украину из Милана рейсом “Международных авиалиний Украины”, не обнаружили коронавирус. Об этом в Facebook проинформировало 13 марта Министерство здравоохранения Украины.

“Медицинскими работниками определенной больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета “Милан – Киев”. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен”, – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что уже получен список пассажиров, находившихся на борту самолета, на котором могли быть больные.

“Каждому пассажиру будут предоставлены инструкция по самоизоляции и направление на прохождение в ближайшее время теста на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом”, – объяснили в Минздраве.

UPD. Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Neljapäev, 12. märts 2020

12 марта пассажир рейса Милан – Киев Антон Гура заявил, что на борту находится несколько граждан Египта с симптомами коронавируса, они кашляли и принимали жаропонижающие средства, из-за чего у них не было высокой температуры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Италии зафиксировано 12 839 случаев заражения коронавирусом, из них 1016 – с летальным исходом.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, никто не умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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