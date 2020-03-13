 

Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с 39-летием

13.03.2020, 2:07, Разное

Юлия Ковальчук опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, в котором трогательно поздравила Алексея Чумакова с 39-летием. Знаменитость в очередной раз призналась в любви музыканту и пожелала ему творческих успехов.
Юлия Ковальчук является женой Алексея Чумакова уже более шести лет. Прошедшие годы никак не повлияли на чувства пары и артисты всё еще нежно относятся друг к другу. Осенью же 2017 года их любовь стала ещё крепче, поскольку у них на свет появилась дочь Амелия.

12 марта певец отмечает свой день рождения и возлюбленная стала одной из первых, кто поздравил музыканта с 39-летием. Экс-участница группы “Блестящие” пообещала, как и прежде, наполнять исполнителя любовью и светом, а взамен попросила, чтобы именинник не прекращал радовать её душу музыкой. Завершила публикацию звезда признанием супругу в любви. К своим словам она прикрепила снимки, где пару запечатлели вместе на светском мероприятии.

Многочисленные фанаты также поспешили поздравить Алексея Чумакова с праздником и написать в его адрес немало добрых пожеланий. Отметилась в комментариях и певица Алсу, не забывшая о дне рождения коллеги по сцене.



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