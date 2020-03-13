Мнение: США должны всем нам объяснить

13.03.2020, 2:06, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5705784.html

Высокопоставленный чиновник МИД Китая фактически обвинил США https://twitter.com/zlj517 в распространении коронавируса, указывая на то, что часть смертности от группа в США, это фактически скрываемая властями США смертность от коронавируса.

Некоторые смертельные случаи гриппа были фактическим заражением COVID- 19, заявил Роберт Редфилд из американского CDC во время слушаний в Палате представителей.

США сообщили о 34 миллионах случаев заболевания гриппом и 20 000 случаях смерти. Скажите, пожалуйста, сколько из них связаны с COVID-19?

Директор Центра США по борьбе с болезнями будет арестован?

Когда «Пациент ноль» появился в Соединенных Штатах?

Сколько людей заражено?

Как называется больница?

Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань.

Америка должна быть прозрачной!

Чтобы сделать данные общедоступными!

Соединенные Штаты должны нам объяснение!

(с) Пресс-секретарь и заместитель генерального директора департамента информации МИД КНР Лицзян Чжао

Стоит отметить, что на эту должность Лицзян Чжао был назначен уже в разгар эпидемии коронавируса.

Упоминаемое видео с заявлениями Редфилда https://twitter.com/zlj517/status/1238114622684585984, где он фактически признается в том, что некоторые посмертные анализы умерших якобы от гриппа, дали положительный результат на коронавирус.

Если это так, то эпидемия у нас вовсе не китайская, так как бушующая в США эпидемия гриппа с высокой смертностью, началась раньше Уханьской вспышки и тут вопрос в том, когда именно в США появился коронавирус.

Вполне понятно, что МИД КНР резонно ухватился за эти признания Редфилда.