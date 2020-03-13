Глава района в Пермском крае Сергей Белов пожаловался на «оскорбляющие власть» комментарии

13.03.2020, 1:59, Разное

В одном из них буквы в его фамилии поменяли местами.

Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов подал четыре заявления в полицию на комментарии «Вконтакте», которые, по мнению чиновника, содержали «явное неуважение» к обществу и власти.

Речь идет о комментариях под постами сообщества «ЧП Чусовой», посвященных проблемам местных дорог, в которых несколько человек резко высказались в адрес властей: «Да когда же уже посадят хоть одного чинушу…», «Администрация вообще на город [Роскомнадзор] забила», «Пока [фамилия главы района, в которой первые две буквы поменяны местами] у власти, так и будет, разве вы не видите, с каждым годом дороги все хуже и хуже».

«Упомянутые комментарии не содержат конструктивной критики, а содержат именно оскорбительную лексику», — сказала «Новой газете» пресс-секретарь главы района Анастасия Перевозчикова, добавив, что сообщество «ЧП Чусовой» заблокировало аккаунты сотрудников администрации города, тем самым лишив подписчиков возможности напрямую общаться с властями.

По информации «Новой газеты», администраторы паблика будут вызваны в полицию в качестве свидетелей.

Иван Жилин

спецкор