 

Астрономы рассказали, о космических явлениях 2020 года и их последствиях

13.03.2020, 1:30, Разное

В 2020 году астрономы смогут наблюдать несколько важных событий в Солнечной системе. Специалисты рассказали об этих космических явлениях, а также назвали последствия, которые можно ожидать в связи с происходящим в космосе.
В первую очередь астрономы готовятся внимательно следить за сближением на небосклоне Сатурна и Юпитера. Данное событие в научных кругах получило название “Большое воссоединение”. Специалисты отмечают, “гонку” планет жители Земли смогут наблюдать в течение всего года, а её старт произошёл в текущем месяце. Оба космических тела видны по утрам на линии горизонта в юго-восточной зоне. В третьей декаде марта между ними временно вклинятся Луна и Марс, а к середине лета следить за их сближением можно будет уже на протяжении всей ночи. Завершится же данный процесс только 21 декабря. В день зимнего солнцестояния планеты подойдут так близко друг к другу, что станут выглядеть, как одна гигантская яркая звезда. Научные работники с нетерпением ждут окончания года, поскольку увидеть подобное удаётся лишь раз в 20 лет. Это связано с орбитой Сатурна и Юпитера. Первый делает оборот вокруг Солнца за 30 лет, а второй за 12. Астрологи отмечают, для их научной сферы это знаковое событие, но некоторые склонны считать его фатальным. Представители данной профессии называют это время осью событий в мировой истории. По их предположениям, в день максимального сближения двух планет Землю ожидают перемены, но вот какого характера, предположить трудно, всё зависит от энергетики. Некоторые склонны пессимистически оценивать шансы, поскольку 2020 год високосный, но немало специалистов ожидает позитивных перемен.

Произойдут весной и менее знаковые астрономические события. Яркость Венеры позволит наблюдать планету и в дневное время, а кроме того, на небосклоне станут видны созвездия Волопаса, Девы и Льва. Их три самые яркие звезды образуют “весенний треугольник”, служивший древним жителям Земли навигатором в это время года.



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