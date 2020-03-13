Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса

13.03.2020, 1:18, Новости дня

Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом сообщил президент Франции в обращении к нации. Эммануэль Макрон призвал французов ограничить перемещения и заботиться о согражданах с хрупким здоровьем.

Франция закроет все учебные заведения до нового распоряжения. На региональном уровне будет организована система присмотра за детьми, чтобы их родители могли продолжать ходить на работу. Об этом в видеообращении к нации сообщил Эммануэль Макрон.

"Начиная с понедельника и до специального уведомления все ясли, школы, колледжи и университеты будут закрыты. Причина проста: наши дети и подростки, по данным ученых, распространяют вирус быстрее всех, даже если иногда они переносят его бессимптомно и к счастью не страдают от тяжелых форм заболевания. Эта мера призвана защитить их и сдержать распространение вируса по нашей стране. Вводится система специальных детских садов, чтобы медики могли оставить своих детей на время работы, на время, когда они заботятся о вас и защищают вас".

Президент Франции призвал всех людей старше 70 лет, всех страдающих респираторными заболеваниями, людей с инвалидностью по возможности не покидать своих домов. Всех французов он призвал ограничить передвижения. Общественный транспорт при этом будет продолжать работать.

Предприятия, по возможности, должны перевести сотрудников на работу из дома. Государство берет на себя содержание людей. Все предприятия смогут без формальностей перенести уплату налогов и взносов, запланированных на март.

Для борьбы с коронавирусом будут задействованы студенты-медики и врачи, недавно вышедшие на пенсию. При этом "несрочные" операции должны быть перенесены.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция переживает самый масштабный санитарный кризис за век. Однако он не объявил третью – наивысшую — стадию эпидемии, что означало бы переход от тактики сдерживания распространения вируса к амортизации последствий.

Не было объявлено и об отмене муниципальных выборов, первый тур которых запланирован на 15 марта. На участки, впрочем, рекомендовано приходить с собственными ручками.

Германия представит комплексный план поддержки бизнеса, пострадавшего от вспышки пандемии в пятницу в полдень, заявил Ангела Меркель. В четверг вечером она провела встречу с главами 16 федеральных земель, где обсуждалась ситуация с короновирусом. На пресс-конференции после встречи федеральный канцлер заявила, что регионы, наиболее пострадавшие от распространения вируса, так же могут временно закрыть школы и сады, как минимум до конца пасхальных каникул.