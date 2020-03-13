 

Лига Европы. “Байер” обыграл “Рейнджерс”, “Шахтер” победил “Вольфсбург”

13.03.2020, 1:18, Новости дня

Сокращенная программа первых матчей 1/8 финала футбольной Лиги Европы завершилась в четверг тремя матчами. В одном из них леверкузенский "Байер" успешно съездил в Глазго, где обыграл местный "Рейнджерс".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "аспириновых". Победу немецкому клубу принесли голы Кая Хаверца, Чарлеса Арнгиса и Леона Бэйли. "Рейнджеры" ответили лишь одним точным ударом в исполнении Джорджа Эдмундсона.

Кроме того, выездной победы добился донецкий "Шахтер", гостивший у немецкого "Вольфсбурга". "Горняки" выиграли матч благодаря двум забитым мячам: их оформили Жуниор Мораес и Маркос Антониу. У "волков" забил Джон Энтони Брукс.

Другие "волки", но уже английские – футболисты "Вулверхэмптона" смогли добиться выездной ничьей в матче с греческим "Олимпиакосом" (1:1). На гол Юссефа Эль-Араби англичане ответили точным ударом Педру Нету.

Из восьми матчей в 1/8 финала Лиги Европы были сыграны только шесть: встречи "Севильи" и "Ромы", а также "Интера" и "Хетафе" отменены из-за коронавируса, который не позволил итальянским командам сыграть в футбол со своими соперниками.

Ответные матчи турнира запланированы на 19 марта.



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