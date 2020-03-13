Мнение: «Ай-ай-ай! А кто это сделал?!»

13.03.2020, 0:56, Разное

«Россия в этом году может столкнуться с ростом бедности». Это глава Счетной палаты Кудрин (министр финансов в 2000-2011 гг.) взбадривает россиян, чтобы они не слишком расслаблялись от благостных речей президента и правительства.

Буквально вчера Путин уверял, что кризис нас только усилит (как всегда). А первый вице-премьер Белоусов успокаивал, что признаков спада нет, и «пока мы идем по более-менее позитивному сценарию».

И тут вступает правдоруб Кудрин: бюджет в этом году недополучит около 3 трлн руб. из-за слабых цен на нефть и рубля из-за чего темпы роста российской экономики могут замедлиться до нуля. Эта цифирь уже не для граждан, а для Путина.

«Ай-ай-ай! А кто это сделал?!» Ай-ай-ай, кого же вы, Владимир Владимирович, в правительство новое набрали?

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