 

У известных неонкологических лекарств обнаружена способность лечить рак

13.03.2020, 0:30, Разное

Американские исследователи обнаружили у некоторых лекарств неонкологического профиля уникальную способность подавлять раковые клетки. Это позволит расширить список средств для борьбы с онкологией.
Свыше четырех с половиной тысяч препаратов были протестированы исследователями на вероятную борьбу против клеток из 24 типов злокачественных опухолей. Результаты тестов опубликованы в Nature Cancer. Только 21% лекарств были предназначены для лечения онкологии, 2% относились к химиотерапии, остальные 77% не относились к противораковым средствам. Первичное тестирование позволило выделить 1448 препаратов, у которых был отмечен положительный результат. Больше половины из них была разработана для борьбы с другими заболеваниями и не использовалась в онкологической практике.

Им предстоит пройти следующий этап изучения, связанный с определением необходимой концентрации. В случае перепрофилирования будет расширен терапевтический портфель в онкологии, пишет ПолитЭксперт.



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