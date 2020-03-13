Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели

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13.03.2020, 0:14, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.

Рестайлинговую версию популярной модели рассекретили представители марки в Индии. В свою очередь, внутри страны и на китайском рынке данный автомобиль продается под названием Verna. Кроме того, автомобиль практически полностью совпадает с актуальной модификацией Solaris, которая продается на российском рынке. Более того, модель получила специальные накладки на кузове, а также улучшенные колесные диски. Также следует отметить, что автомобиль имеет идентичный дизайн салона.

В свою очередь, новый паркетник будет доступен с улучшенными моторами. В базовой комплектации предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, тогда как в появится и турбированный аналог с 1,0-литровым агрегатом. В максимальном исполнении данный автомобиль способен выдать мощность 120 л.с. Пока ценник на рестайлинговый седан в Индии не раскрыт.



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