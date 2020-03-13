 

Модель Datsun on-DO получила новую комплектацию

13.03.2020, 0:14, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе новой модификации модели Datsun on-DO, которая теперь получила в среднем исполнении название Comfort.

Таким образом, россияне смогут приобрести продвинутую модель, которая займет место между модификациями Trust III и Dream I, уже доступными в продаже. Отличить новинку не составит труда по 15-дюймовым дискам, встроенным датчикам парковки, а также другим параметрам. Кроме того, автомобиль имеет климат-контроль, передние подушки безопасности и мультимедийный комплекс с экраном.

В свою очередь, цена данной новинки составит от 591 тысячи рублей. Под капотом Datsun on-DO в новой версии установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 87 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил ценник в размере 641 тыс. рублей.



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