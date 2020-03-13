Ученые рассказали, как одиночество влияет на здоровье человека

13.03.2020, 0:14, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования ученые выяснили, что между одиночеством и воспалениями в организме существует связь.

На протяжении длительного периода времени специалисты пытались выяснить, существует ли связь между воспалениями и одиночеством. В результате был проведен эксперимент, в рамках которого выяснилось, что социальная изоляция усиливает проблемы со здоровьем. Наиболее уязвимыми к таким воспалительным процессам являются мужчины. Более того, эти воспалительные процессы, протекающие в организме человека, могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

Дело в том, что у людей, находящихся в изоляции, очень повышен уровень гликопротеина фибриногена, формирующего сгустки крови. Таким образом, ученые отмечают, что людям необходимо гораздо реже находиться в одиночестве, чтобы сохранить свое здоровье.